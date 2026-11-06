Четыре новых участка выделенных полос заработают в Москве с 28 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые участки выделенных полос для наземного транспорта обустроили в Москве на улицах Авангардной, Улофа Пальме, Нижегородской, Новощукинской и Маршала Василевского. Они начнут работать с 28 ноября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 28 ноября новые участки начнут работать на пяти городских улицах. <...> Это обеспечит комфорт для всех участников движения без снижения пропускной способности, а пассажиры наземного транспорта смогут добираться до нужных остановок еще быстрее", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При обустройстве полос использовали переразметку, поэтому число рядов для автомобилей осталось прежним. На улицах Улофа Пальме и Авангардной полосы для общественного транспорта выделили за счет ширины проезжей части, количество полос для машин не изменилось.

На Нижегородской улице переразметка позволила закрыть разрыв между уже действующими участками выделенной полосы, при этом полосы для автомобилей также сохранили.

На улицах Маршала Василевского и Новощукинской "выделенки" прошли по крайним правым рядам. Раньше перед перекрестками эти ряды использовали для поворота направо, и водителям, ехавшим прямо, приходилось перестраиваться. Теперь число полос для проезда прямо останется прежним, а наземный транспорт поедет удобнее.

Общая протяженность новых выделенных полос – почти 1,4 километра. Время проезда этих участков, в том числе для магистральных маршрутов, сократится в 3–4 раза.

"Выделенки" позволяют сократить время в пути для автобусов и электробусов в 2–4 раза, оптимизировать работу маршрутов и распределить подвижной состав. Кроме того, они сокращают время ожидания на остановках и примерно на 25% снижают риск аварий.

Кроме того, с 21 ноября на Центральном проспекте и Солнечной аллее в Зеленограде начнет действовать выделенная полоса для наземного транспорта. Ее протяженность составляет 2 километра. По этому участку проходит 10 маршрутов автобусов, на которых в будни совершают более 36 тысяч поездок.