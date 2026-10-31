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31 октября, 13:32

Транспорт

Выделенную полосу запустят на двух улицах Зеленограда с 21 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 21 ноября на Центральном проспекте и Солнечной аллее в Зеленограде начнет действовать выделенная полоса для наземного транспорта протяженностью два километра. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По этому участку проходит 10 маршрутов автобусов, на которых в будни совершают свыше 36 тысяч поездок", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Транспорт следует, в том числе, до Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники". Выделенная полоса даст возможность студентам и преподавателям быстрее добираться до образовательного учреждения.

Для автобусов сделали короткие зоны приоритетного перестроения. Выделенную полосу прервали за 300 метров до перекрестка, при этом количество полос для остального транспорта не изменилось.

Вместе с тем с начала года "вафельная" разметка появилась на 58 столичных перекрестках. Это не дает перекресткам блокироваться: автомобилист заранее видит зону, где нельзя останавливаться в заторе. Благодаря этому скорость проезда увеличивается на 15–20%.

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