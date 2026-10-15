В столице начали тестировать цветную разметку для съездов на МКАД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На проспекте Генерала Дорохова в Москве появилась цветная разметка, которая помогает водителям заранее выбрать нужный съезд на МКАД при движении в сторону области. Об этом сообщил столичный Дептранс в мессенджере МАХ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новую систему навигации тестируют по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Для обозначения направлений используют два цвета: синяя разметка ведет к съезду на МКАД-Север, красная – на МКАД-Юг. Такие же отметки нанесли на дорожные указатели, чтобы водители могли ориентироваться по цвету вплоть до нужного съезда. Новая навигация дополняет обычные дорожные знаки и разметку.

Цветовые подсказки уже доступны в "Яндекс Навигаторе" и "Яндекс Картах". До конца октября аналогичную функцию планируют добавить в геосервис 2ГИС. Чтобы разметка была заметнее в свете фар, в нее добавят световозвращающие микростеклошарики.

Эксперимент продлится не менее года. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) проанализируют данные об аварийности и лишнем пробеге, а также соберут отзывы автомобилистов. Продолжительность испытаний позволит оценить работу системы в разные сезоны и при различных погодных условиях.

По словам Ликсутова, цель нововведения – помочь водителям заранее определяться с направлением на сложных развязках и снизить необходимость резких перестроений перед съездом. После завершения эксперимента специалисты решат, целесообразно ли применять цветную навигацию на других участках Москвы.

Ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве провели комплексную переразметку по проекту ЦОДД. На развязке с МКАД увеличили число полос на въездах и съездах, благодаря чему пропускная способность съезда с внутренней стороны кольцевой автодороги на шоссе, по предварительным оценкам, выросла вдвое.

На участке от улицы Хачатуряна до Ботанической улицы обустроили дополнительную полосу, а южнее Вологодского проезда предусмотрели выделенную полосу для городского транспорта. Также скорректировали траектории движения и разметку на отдельных участках, чтобы упростить перестроения и сделать выезды с прилегающих дорог безопаснее.

