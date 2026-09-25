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25 сентября, 12:46

Транспорт

В Москве изменили схему движения на двух участках выделенных полос

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве на двух участках выделенных полос изменили организацию движения, чтобы сократить задержки автобусов и электробусов, сообщает столичный Дептранс в МАХ.

На Нижегородской улице под эстакадой Московского скоростного диаметра улучшили движение в обоих направлениях. При поездке в центр убрали 100-метровый разрыв выделенной полосы и обустроили дополнительный прикрытый выезд с магистрали. После этого автобусы и другой наземный транспорт стали проходить участок в два раза быстрее, а автомобилистам стало проще и безопаснее съезжать с МСД.

В сторону области два участка выделенки соединили в районе улицы Нижней Хохловки. Теперь автобусам не нужно совершать лишние перестроения, а время проезда этого отрезка уменьшилось на 25%.

Еще одно изменение внесли на Боровском шоссе: перед улицей Шолохова при движении к центру ликвидировали разрыв выделенной полосы протяженностью 150 метров. Ранее автомобилисты, съезжая с дублера на основную часть дороги, занимали этот промежуток и мешали проезду наземного транспорта. Теперь автобусы могут миновать участок без задержек, что позволяет пассажирам быстрее добираться до нужных остановок.

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Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что работа по улучшению дорожного движения продолжается по поручению Сергея Собянина. Специалисты департамента транспорта, Организатора перевозок и ЦОДД анализируют функционирование выделенных полос и и при необходимости меняют разметку на загруженных отрезках.

Ликсутов отметил, что даже локальные корректировки могут ускорить проезд автобусов и электробусов в два – четыре раза и сделать поездки комфортнее для пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 10 октября в Москве появятся четыре новых участка выделенных полос общей протяженностью около 1,3 километра.

Их обустроят в трех округах на проспекте Буденного, Проектируемом проезде № 64 и Минской улице, а также на улице Радио в Зеленограде. По ним будут курсировать 18 маршрутов автобусов и электробусов, пассажиры которых совершают в будни более 90 тысяч поездок.

"Новости дня": новые выделенные полосы появились в двух округах Москвы

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