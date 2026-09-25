Жителей Московского региона предупредили о снежной зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зимой в Москве и области может выпасть так же много снега, как и в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра России Юрия Симонова.

По словам специалиста, метеорологи не исключают повторения снежной зимы. Симонов также обратил внимание, что в последние годы зимняя погода становится все более переменчивой: снегопады чередуются с дождями, а метели – с потеплениями. Подобное может происходить и в предстоящем сезоне.

Как сообщалось ранее, заморозки в Московском регионе могут начаться во второй половине октября. До конца сентября температура останется немного выше климатической нормы и не опустится ниже нуля.

При этом в некоторые годы октябрь обходился без отрицательных температур. Это связывают с общим потеплением климата. Сезонные границы в последние десятилетия становятся менее выраженными, а погодные аномалии случаются чаще.