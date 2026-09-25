В ЮАР устроили массовое барбекю, чтобы установить рекорд Гиннесса

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В столице ЮАР Претории организовали масштабную акцию с приготовлением еды на гриле – тысячи жителей страны собрались вместе, чтобы побить рекорд Гиннесса по числу участников барбекю. Об этом пишет KSAT.

Подобную попытку в республике уже предпринимали годом ранее, но тогда рекорд установить не удалось – многие участники оставили свои места во время приготовления. На этот раз организаторы рассчитывали привлечь около 3 тысяч участников и оборудовали порядка 500 гриль-станций.

По условиям Guinness World Records, каждому участнику необходимо непрерывно готовить еду как минимум 5 минут. Если человек отойдет от гриля, его участие не засчитают, предупредила представитель организации Паулина Сапинска.

Для акции выбрали разные блюда – традиционные южноафриканские колбаски, бургеры, стейки и отбивные.

Предыдущий рекорд установили в 2023 году в японском городе Исигаки, где к приготовлению мяса одновременно присоединились 2 220 человек.

Ранее американец Дэвид Раш, на счету которого более 200 мировых рекордов, сложил 415 бумажных самолетиков за час. По правилам Книги рекордов Гиннесса, каждый самолетик нужно было сделать по установленной семиэтапной схеме.

Ассистенты подавали Рашу листы бумаги, передавали готовые изделия независимым свидетелям и запускали их. В среднем на изготовление одного самолетика у рекордсмена уходило около 8,7 секунды. Теперь он намерен побить рекорд по скорости складывания и запуска бумажного самолетика – нынешнее достижение составляет 4,54 секунды.