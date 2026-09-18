Американец установил рекорд Гиннесса, собрав 415 бумажных самолетиков за час

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Житель США Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, сложив 415 бумажных самолетиков за один час. Об этом сообщает UPI.

По правилам Книги рекордов Гиннесса, каждое изделие необходимо было изготовить по строго определенной схеме из семи этапов. Рашу помогали ассистенты: они подавали бумагу, передавали готовые самолетики независимым свидетелям и запускали их. На один самолетик у американца уходило в среднем около 8,7 секунды.

Раш известен как один из самых результативных рекордсменов мира: на его счету более 200 установленных достижений. Теперь он планирует побить еще один рекорд – на самое быстрое складывание и запуск бумажного самолетика. Действующий результат составляет 4,54 секунды.

Ранее 97-летняя жительница британского города Челтнем Бетти Бромадж побила мировой рекорд Гиннесса, став самой пожилой женщиной в мире, вышедшей на крыло летящего самолета. Судно в это время выполнило в воздухе различные маневры, например петлю и переворот вокруг своей оси.