18 сентября, 19:32Транспорт
В Домодедово сняли ограничения на работу
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В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань работала по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
Ранее стало известно, что Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов иностранных перевозчиков. Данный вопрос в настоящее время не обсуждается ни ведомством, ни Минтрансом России.
Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу перевозчика.