В Домодедово сняли ограничения на работу

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В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань работала по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Ранее стало известно, что Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов иностранных перевозчиков. Данный вопрос в настоящее время не обсуждается ни ведомством, ни Минтрансом России.

Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу перевозчика.