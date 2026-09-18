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18 сентября, 18:43

В мире

В Испании пожарные спасли застрявшего в бочке с вином 73-летнего мужчину

Фото: 123RF.com/3drenderings

В Испании пожарные спасли 73-летнего мужчину, который был заперт внутри бочки с вином и начал задыхаться из-за скопившихся газов и остатков брожения. Об этом сообщило Europa Press.

Инцидент произошел в городе Карседо-де-Ломес. Мужчина сам позвонил в службу спасения и рассказал о произошедшем. Когда пожарные оказались на месте, сосед уже удерживал пострадавшего, чтобы тот не погрузился глубже в находившиеся внутри твердые остатки.

Сначала мужчину пытались вытащить через верхнее отверстие бочки, но оно оказалось слишком узким. Тогда было решено частично облегчить конструкцию, после чего удалось уложить емкость горизонтально и достать пенсионера. Вся операция заняла около получаса.

Пострадавшего доставили в больницу для обследования. Серьезных травм у него не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в городе Лафайет, штат Луизиана, спасатели вызволили мужчину из ливневой канализации после того, как прохожий заметил торчащий из люка флаг. Его нашли в подземном водостоке, опустили лестницу, затем пострадавший самостоятельно выбрался наружу.

Мужчина заявил, что провел в канализации около двух дней. При этом, как туда попал и действительно ли находился там все это время, пока неизвестно.

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