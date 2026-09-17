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17 сентября, 16:02

В мире

В Брюсселе депутат провел около 13 часов запертым в туалете в здании парламента

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Депутат парламента бельгийского региона Фландрия Фредерик Эренс от партии "Фламандский интерес" провел около 13 часов запертым в туалете здания местного парламента в Брюсселе, сообщает телеканал VRT.

Как рассказал Эренс, часть замка сломалась и он не мог выбраться. Большинство коллег ушли незадолго до этого, поэтому депутат остался в здании один. Телефона у него с собой не было, поскольку он оставил его на столе.

"Я не взял телефон с собой впервые, и как раз в этот момент он мне и понадобился", – пояснил парламентарий.

Освободить депутата смогла только уборщица, которая пришла на следующий день в шесть утра. После этого Эренса направили в больницу на осмотр, поскольку он долгое время испытывал нехватку кислорода. Он рассказал, что сделал несколько отверстий в двери, чтобы могло поступать хоть немного кислорода.

В парламенте произошедшее назвали "неудачным стечением обстоятельств".

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