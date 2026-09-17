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17 сентября, 16:07

Наука

В России обнаружили три новых вида грибов

Фото: tsu.ru/Сергей Гашков

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в регионе новые виды грибов, среди которых есть редчайшие экземпляры, ранее не встречавшиеся на территории России. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Одной из самых редких находок стала хруплянка чистая (Psathyrella immaculata) – это первый случай обнаружения данного малоизученного вида в России. С момента описания этого гриба в 1987 году в мире было зафиксировано всего 15 подобных находок, и все они были сделаны в европейских странах.

Новый экземпляр нашли в Томской области у реки Бакчар. Гриб собрали ученый ТГУ Сергей Гашков и миколог Надежда Кудашова.

Еще два новых для России вида обнаружили среди паутинников, их определили с помощью ДНК-идентификации. Один из них – паутинник подобный многообразному (Thaxterogaster talimultiformis), редкий условно-съедобный гриб, получивший название из-за изменчивой формы и окраски.

Гашков отметил, что им удалось найти еще более редкий вид – паутинник глубококорневой. По нему известно всего 19 находок – как в Европе, так и в Томске. Эта находка стала первой, опубликованной на платформе iNaturalist, и теперь является визитной карточкой вида на этом ресурсе.

Паутинники – одна из самых многочисленных и сложных для определения групп грибов. Многие виды этих грибов ядовиты, но они играют важную роль в лесных экосистемах, так как образуют микоризу с деревьями.

Ранее в дендрарии нацпарка "Лосиный остров" был обнаружен редкий гриб пецица. По словам сотрудников парка, пецица обычно встречается на открытых песках и прибрежных дюнах, поэтому появление гриба в таком месте необычно.

Внешне он представляет собой изящные "чашечки", которые, как отметили специалисты, будто созданы природой для капель утренней росы.

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