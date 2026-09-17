"Известия": Porsche жены миллиардера Войтенкова попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Автомобиль Porsche Panamera GTS супруги миллиардера Евгения Войтенкова Виктории попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте. Автомобиль врезался в фонарный столб. Предположительно, за рулем мог находиться водитель семьи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее четыре человека пострадали в аварии с тремя автомобилями на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы в Москве. По данным СМИ, среди них был один ребенок. При этом состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое.

Кроме того, на Ореховом бульваре водитель грузового автомобиля сбил 8-летнего мальчика на механическом самокате. Ребенка доставили в больницу. Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту ДТП.