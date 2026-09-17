Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 18:51

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Мохов дал советы на случай кражи у пассажира ценностей из ручной клади

В РСТ объяснили, как действовать при краже ценностей из ручной клади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оперативная подача заявления в транспортную полицию поможет ускорить разбирательство в случае кражи у пассажира в поезде или на борту самолета. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что у россиянки украли из ручной клади около 300 тысяч рублей прямо во время полета. Девушка летела из Казахстана во Вьетнам и обнаружила пропажу только при заселении в апартаменты.

По словам Мохова, главная ошибка многих туристов в том, что они не сразу проверяют сохранность личных вещей. Ведь, если поднять шум прямо на борту летящего самолета или во время движения в поезде, вора будет легче вычислить по горячим следам.

Однако преступники это тоже понимают, поэтому, например, подкладывают в конверт с деньгами фальшивки, а вместо дорогостоящей техники оставляют в сумке что-то сопоставимое по весу, отметил эксперт.

В любом случае, как только обнаружилось, что вещи пропали, следует писать заявление в транспортную полицию, которая должна быть в каждом аэропорту или на железнодорожном вокзале. Следует подробно указать все обстоятельства случившегося: каким рейсом или поездом путешествовали, какие ценности пропали.
Георгий Мохов
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

При этом важно обязательно сохранить контакты полицейского управления, в которое было подано заявление. Далее нужно периодически интересоваться, как идет расследование, что удалось выяснить.

"Туристам стоит проявлять активность: настаивать на том, чтобы провели расследование по пути следования рейса, взяли показания у бортпроводников, возможных свидетелей, подняли видеозаписи в аэропортах. Это увеличит шансы поймать преступников. В противном случае все может застопориться, ведь транспортные отделения полиции нередко перегружены подобными заявлениями", – пояснил Мохов.

Он напомнил, что в подобной ситуации авиа- и железнодорожные перевозчики не несут ответственности за находящиеся в ручной клади предметы.

Конечно, полезно установить на сумки замки, однако, как показывает практика, они преступников мало когда останавливают. Поэтому деньги, украшения, документы нужно всегда носить при себе, например в поясной сумке.
Георгий Мохов
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Кроме того, разумнее не класть все ценное в одно место, а разделить между всеми членами семьи. Даже если кража или потеря все же произойдет, пассажиры не лишатся сразу всего, добавил Мохов.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как туристам обезопасить себя при аренде жилья на курорте. Одним из важных шагов является составление описи передаваемого имущества. В документе следует указать все имеющиеся на момент заселения недостатки в помещении.

Читайте также


Трошина Любовь

обществотуризмэксклюзив

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика