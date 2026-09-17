Эксперт Мохов дал советы на случай кражи у пассажира ценностей из ручной клади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оперативная подача заявления в транспортную полицию поможет ускорить разбирательство в случае кражи у пассажира в поезде или на борту самолета. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что у россиянки украли из ручной клади около 300 тысяч рублей прямо во время полета. Девушка летела из Казахстана во Вьетнам и обнаружила пропажу только при заселении в апартаменты.

По словам Мохова, главная ошибка многих туристов в том, что они не сразу проверяют сохранность личных вещей. Ведь, если поднять шум прямо на борту летящего самолета или во время движения в поезде, вора будет легче вычислить по горячим следам.

Однако преступники это тоже понимают, поэтому, например, подкладывают в конверт с деньгами фальшивки, а вместо дорогостоящей техники оставляют в сумке что-то сопоставимое по весу, отметил эксперт.





Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) В любом случае, как только обнаружилось, что вещи пропали, следует писать заявление в транспортную полицию, которая должна быть в каждом аэропорту или на железнодорожном вокзале. Следует подробно указать все обстоятельства случившегося: каким рейсом или поездом путешествовали, какие ценности пропали.

При этом важно обязательно сохранить контакты полицейского управления, в которое было подано заявление. Далее нужно периодически интересоваться, как идет расследование, что удалось выяснить.

"Туристам стоит проявлять активность: настаивать на том, чтобы провели расследование по пути следования рейса, взяли показания у бортпроводников, возможных свидетелей, подняли видеозаписи в аэропортах. Это увеличит шансы поймать преступников. В противном случае все может застопориться, ведь транспортные отделения полиции нередко перегружены подобными заявлениями", – пояснил Мохов.

Он напомнил, что в подобной ситуации авиа- и железнодорожные перевозчики не несут ответственности за находящиеся в ручной клади предметы.



Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Конечно, полезно установить на сумки замки, однако, как показывает практика, они преступников мало когда останавливают. Поэтому деньги, украшения, документы нужно всегда носить при себе, например в поясной сумке.

Кроме того, разумнее не класть все ценное в одно место, а разделить между всеми членами семьи. Даже если кража или потеря все же произойдет, пассажиры не лишатся сразу всего, добавил Мохов.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как туристам обезопасить себя при аренде жилья на курорте. Одним из важных шагов является составление описи передаваемого имущества. В документе следует указать все имеющиеся на момент заселения недостатки в помещении.

