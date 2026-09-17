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Тигр зашел на территорию поселка "Село Маяк" в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации поселения.

Хищника увидели в районе Молодежной улицы. После произошедшего местных жителей попросили не выходить из дома в темное время суток и не выпускать на улицу детей.

"Просим соблюдать меры предосторожности: <...> закрывать на ночь домашний скот и собак (особенно в районе улицы Молодежной и других, прилегающих к лесу улиц)", – добавили в администрации.

Кроме того, местным жителям рекомендовали не ходить в лес и в расположенные рядом с ним места, иметь при себе средства индивидуальной защиты – фальшфейер, сигнал охотника, аэрозольные баллончики.

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