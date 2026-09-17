Минпросвещения РФ утвердило стандарт обучения для 10–11-х классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения России утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей:



агротехнологический;

естественно-научный;

гуманитарный;

социально-экономический;

технологический;

универсальный.

В рамках профилей можно создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и другие.

Углубленно в рамках профильного обучения можно изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, литературу и иностранный язык. Кроме того, стандарт впервые четко определяет, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете.

Общая нагрузка за 2 года составит не менее 2 312 и не более 2 516 часов, то есть не более 37 часов в неделю в каждом классе. Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет вестись по заявлению школьников или их родителей и только при наличии возможностей в конкретной школе.

Ранее Минпросвещения также определило количество часов на занятия физкультурой в школах России. В частности, в 1–4-х классах федеральная рабочая программа по физкультуре предусматривает суммарно от 270 до 405 часов. При этом в 10–11-х классах общее число рекомендованных часов составляет 136 (по 68 часов на каждый год обучения).