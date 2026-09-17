"Смешарики" возглавили рейтинг мультфильмов, которые родители хотят показать детям

Фото: кадр из мультфильма "Смешарики"; режиссеры – Денис Чернов, Илья Максимов, Джангир Сулейманов; производство – 3Beep, студия анимации "Петербург"

Мультсериал "Смешарики" занял первую строчку в рейтинге произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Согласно опросу, "Смешариков" выбрали 15% респондентов. В топ-10 также вошли "Бременские музыканты" (13%), "Винни-Пух" и "Ну, погоди!" (по 10%), "Чебурашка" (7%). Далее расположились "Простоквашино" и "Дядя Федор" (по 6%), "Ералаш" (5%), а также "Карлсон", "Король Лев" и "Галилео" (по 4%).

Исследование показало, что 65% родителей уже показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. При этом большинство отдают предпочтение отечественной анимации. 55% выбирают российские и советские мультсериалы, например "Ну, погоди!", "Котенок по имени Гав" и "38 попугаев". Еще 32% останавливаются на полнометражных мультфильмах, включая "Ежика в тумане", "Жила-была собака" и истории про Карлсона.

Зарубежную анимацию из своего детства показывают детям 25% опрошенных. Среди таких лент – "Шрек", "Белоснежка и семь гномов" и "Мой сосед Тоторо". Кроме того, 22% включают знакомые с детства телепередачи, в том числе "Спокойной ночи, малыши!", "В гостях у сказки" и "Улица Сезам".

При этом 85% родителей утверждают: детям нравится контент из их детства. А 77% россиян надеются, что в будущем покажут своим внукам те же фильмы, мультфильмы и передачи, которые любят сами.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко стал персонажем нового эпизода мультсериала "Простоквашино" под названием "Космический рекорд".

По сюжету Шарик после разговора с командиром отряда космонавтов узнает о новом наборе и решает попробовать свои силы. Чтобы приблизиться к мечте, он создает собственную МКС на чердаке. Матроскин не одобряет затею друга и пытается вернуть его домой.

