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02 сентября, 21:22

Культура

"Союзмультфильм" представил мультсериал с детскими версиями известных героев

Фото: MAX/"Союзмультфильм"

Киностудия "Союзмультфильм" 2 сентября выпустила на российских онлайн-платформах мультсериал "Крошки", в котором классические персонажи анимации, включая Винни-Пуха, Кота Матроскина и Попугая Кешу, показаны в детском возрасте. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе студии.

Премьера приурочена к 90-летию киностудии. Проект представит в том числе маленьких Львенка из мультфильма "Как львенок и черепаха пели песню", Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Мартышку из "38 попугаев" и других героев. Вместе они будут познавать мир, играть и преодолевать трудности.

Озвучили героев актеры Диомид Виноградов, Алена Созинова, Элиза Мартиросова, Василиса Эльдарова, Ева Финкельштейн, Екатерина Головачева и блогер Михаил Кшиштовский. Креативным продюсером мультсериала стал Даниил Воропай.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что проект способен объединить детей и их родителей, которые увидят знаменитых персонажей из своего детства. Она подчеркнула, что герои подарят зрителям добро, уют и радость.

По ее словам, создание мультфильмов для самых маленьких является трудной задачей, так как такие проекты должны привлекать внимание, но не перегружать детей, а также учить их новому. "Крошки" как раз будут попадать в привычные для ребят ситуации и научат их с ними справляться.

В этот же день на платформе "Звук" вышел аудиоспектакль "Крошки. Мамины стихи", который учит юных зрителей новым привычкам, словам и занятиям.

Ранее стало известно, что участники музыкальной группы The Hatters озвучат персонажей полнометражного мультфильма "Малуша и Заколдованный Царевич". Они подарят свои голоса потерявшим дом домовым. "Союзмультфильм" планирует выпустить картину в 2027 году.

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