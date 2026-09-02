Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в ночь на пятницу, 4 сентября, из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно сообщению синоптиков, период предупреждения продлится с 23:00 3 сентября до 08:00 4 сентября. Ночью и утром местами прогнозируется туман, видимость ухудшится.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температура в столице может опуститься до 10–12 градусов, а в области – до 7–12 градусов. Погоду будет определять ложбина с севера с размытым атмосферным фронтом. В дневное время возможны дожди.