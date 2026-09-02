Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 19:49

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в ночь на пятницу, 4 сентября, из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно сообщению синоптиков, период предупреждения продлится с 23:00 3 сентября до 08:00 4 сентября. Ночью и утром местами прогнозируется туман, видимость ухудшится.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температура в столице может опуститься до 10–12 градусов, а в области – до 7–12 градусов. Погоду будет определять ложбина с севера с размытым атмосферным фронтом. В дневное время возможны дожди.

Ветер с порывами до 11 м/с ожидается в Москве 3 сентября

Читайте также


обществопогодагород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика