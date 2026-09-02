Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Инциденты произошли в селе Тимоново Валуйского округа и городе Грайворон. В Тимоново при атаке дрона ранения получили два человека, в Грайвороне пострадал мужчина после детонации FPV-дрона.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации 34 дронов, летевших в сторону Москвы вечером в среду, 2 сентября. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.