Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 23:56

Происшествия

Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене

Фото: 123RF.com/aleksandr72

Норвежские власти по запросу украинской компании "Нафтогаз" арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора архипелага.

Согласно опубликованной информации, 31 августа Окружной суд Норд-Тромса вынес решение об аресте судна, которое в настоящее время находится в порту Баренцбурга. Арест наложен в качестве обеспечительной меры в рамках исполнения арбитражного решения, касающегося активов "Нафтогаза" в Крыму.

Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения губернатора Шпицбергена.

Отмечается, что судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы на архипелаг с июня 2025 года. Первый рейс из Мурманска на Шпицберген был выполнен в марте текущего года.

Ранее военно-морские силы Франции задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver. Судно якобы шло из российского Приморска. На танкере был поднят флаг Камеруна.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика