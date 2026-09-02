Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене

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Норвежские власти по запросу украинской компании "Нафтогаз" арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора архипелага.

Согласно опубликованной информации, 31 августа Окружной суд Норд-Тромса вынес решение об аресте судна, которое в настоящее время находится в порту Баренцбурга. Арест наложен в качестве обеспечительной меры в рамках исполнения арбитражного решения, касающегося активов "Нафтогаза" в Крыму.

Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения губернатора Шпицбергена.

Отмечается, что судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы на архипелаг с июня 2025 года. Первый рейс из Мурманска на Шпицберген был выполнен в марте текущего года.

Ранее военно-морские силы Франции задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver. Судно якобы шло из российского Приморска. На танкере был поднят флаг Камеруна.