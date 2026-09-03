Собянин: десять летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали 10 дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на четверг, 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших в сторону Москвы вечером в среду, 2 сентября. Всего на данный момент было сбито 44 дрона.

На месте падения обломков БПЛА также работали сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.