Эксперт Тихомиров рекомендовал идти за осенними опятами до первых выходных сентября

Закон, запрещающий сбор краснокнижных грибов, начал действовать в Московской области с 1 сентября. Как отличить редкие виды от обычных и куда отправиться на легальную тихую охоту этой осенью, разбиралась Москва 24.

Редкие виды

С 1 сентября в Подмосковье ввели запрет на сбор, заготовку и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона.

Как сообщили в Мособлдуме, в список попали березовик розовеющий, или окисляющийся, говорушка подогнутая, или рыжая, грузди золотисто-желтый лиловеющий и пергаментный, ежовик коралловидный и другие грибы – полный список доступен на сайте регионального парламента.

Причем в действующем КоАП уже существуют штрафы за причинение вреда краснокнижным животным и растениям. Однако ответственность за уничтожение редких и исчезающих грибов ранее не была установлена, уточнил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

(это – Прим. ред.) позволит обеспечить их защиту наравне с исчезающими видами животных и растений, что соответствует принципам системного подхода к сохранению биологического разнообразия.

Владимир Шапкин председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии <...>позволит обеспечить их защиту наравне с исчезающими видами животных и растений, что соответствует принципам системного подхода к сохранению биологического разнообразия.

Нарушителям грозят крупные штрафы:



для физических лиц – от 1 до 3 тысяч рублей;

для должностных – от 20 до 30 тысяч;

для юридических – от 50 до 100 тысяч.

Если нарушение совершено повторно в течение года, сумма возрастет:

для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч;

для юридических – от 150 до 200 тысяч.

При этом общественный деятель Дмитрий Бондарь предупредил и об ответственности за сбор краснокнижных ягод. По его словам, нарушителям может грозить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей (8.35 КоАП РФ). В заповедниках за сбор плодов придется заплатить 3–4 тысячи рублей.

Эксперт напомнил, что в ряде субъектов установлено ограничение даже на сбор брусники и черники, особенно если это происходит в промышленных масштабах.

"Не зная о местных ограничениях, вы можете набрать полные корзины морошки. А такой урожай может обернуться штрафом, если окажется, что в этом году ее сбор ограничен", – подчеркнул он.

Прогноз на урожай

В свою очередь, миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский предупредил, что отличить некоторые краснокнижные виды крайне сложно: например, полубелый гриб.

В России для этого используют химические реактивы и микроскопы, в том числе электронные. Обычные грибники, как правило, не обладают достаточной квалификацией, и даже не все микологи способны на точную идентификацию, отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Михаил Вишневский миколог, кандидат биологических наук В целом осенний грибной сезон в Москве и области уже начался. В настоящее время он только набирает обороты. Прогноз урожайности оценивается на четыре с минусом по пятибалльной шкале.

Основным лидером сезона, как обычно, станет осенний опенок, который уже начал появляться несколько дней назад. Пока грибы мелкие, но через 7–10 дней ожидается массовый сбор по всей Московской области, отметил эксперт.

Автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров дал простой совет: не трогать незнакомые экземпляры. Эксперт отметил в разговоре с Москвой 24, что не стоит пытаться определить гриб по картинке из интернета или в приложении: съедобный вид легко спутать не только с краснокнижным, но и с ядовитым.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах У одного и того же гриба слишком большая вариативность форм, что делает идентификацию по картинкам особенно ненадежной. Наиболее безопасный способ – обратиться за помощью к опытному грибнику или микологу. Некоторые организуют специальные туры, где участники под руководством профессионала собирают только безопасные виды. Стоимость таких программ варьируется от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от продолжительности и содержания.

В целом это лето стало одним из худших грибных сезонов в Московском регионе из-за периодов жары и отсутствия дождей. Только сейчас, в начале сентября, ситуация начала улучшаться.

"В подмосковных лесах много лисичек, а на днях появились долгожданные осенние опята, которые встречаются во многих районах – от Серпухова до Сергиева Посада. Определить места их появления просто: если на трассе у леса припарковано много машин, а люди с рюкзаками уходят вглубь – это верный признак, что грибы пошли", – рассказал специалист.

Однако сезон осенних опят короткий, поэтому, по мнению эксперта, лучше успеть на тихую охоту до первых сентябрьских выходных.

"В целом длительность определяется погодой. Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги. Как только наступают заморозки, становится холодно или слишком сухо, рост прекращается. Наилучшие условия – умеренное тепло (от +10 до +20 градусов), когда днем не жарко, ночи прохладные, а земля после дождей остается влажной", – уточнил Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах Помимо опят, любители тихой охоты смогут увидеть в лесах Московской области подберезовики, подосиновики, белые и рыжики до конца сентября – начала октября. А вешенки – даже в ноябре.

Среди самых грибных направлений Московской области выделяются западные районы, в частности в сторону Истры и Можайска. Особое внимание также заслуживает восток области, в сторону города Орехова-Зуева и границы с Владимирской областью. Эти места отличаются не только грибным разнообразием, но и живописными пейзажами, заключил Тихомиров.