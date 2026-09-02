Минтранс РФ ежедневно взаимодействует со спецслужбами для защиты аэропортов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минтранс РФ каждый день взаимодействует со спецслужбами и министерством обороны для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил в кулуарах ВЭФ-2026.

По его словам, на все угрозы находятся решения – "работа идет постоянно".

"И, конечно, вот эти слова от террористов о угрозе гражданской авиации – мы этого допускать не будем", – добавил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью украинских дронов. Он также заявил, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Никитин в ответ на угрозы указал, что Россия готова справиться с ними. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения рисков и своевременно реагируют на них.

Политолог Андрей Кортунов, в свою очередь, предположил, что угрозы Зеленского – это попытка повлиять на мнение россиян, в частности, перед выборами. Вместе с тем, по его мнению, это может быть попыткой повлиять на позиции иностранных компаний, летающих в Россию.