Минфин РФ рассчитывает продать госпакет акций Шереметьево до конца 2026 года

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Продажа государственного пакета акций аэропорта Шереметьево может состояться до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, пройдет продажа блока, то есть размещения на рынке не будет.

Ранее российское правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал указ, исключающий Шереметьево из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Согласно документу, объект сохранит основной вид деятельности, а его акции не смогут быть отчуждены иностранцам. Одновременно с этим кабмину было поручено использовать "золотую акцию" в управлении Шереметьево.