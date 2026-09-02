Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 16:13

Экономика

Минфин РФ рассчитывает продать госпакет акций Шереметьево до конца 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Продажа государственного пакета акций аэропорта Шереметьево может состояться до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, пройдет продажа блока, то есть размещения на рынке не будет.

Ранее российское правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал указ, исключающий Шереметьево из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Согласно документу, объект сохранит основной вид деятельности, а его акции не смогут быть отчуждены иностранцам. Одновременно с этим кабмину было поручено использовать "золотую акцию" в управлении Шереметьево.

Читайте также


экономикатранспорт

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика