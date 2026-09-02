В Госдуме предложили установить видеонаблюдение в приютах для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Установка обязательного видеонаблюдения в государственных и муниципальных приютах для животных поможет тщательнее контролировать условия жизни питомцев. С инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди", сообщает РИА Новости.

Парламентарии, в частности, предлагают внести соответствующее требование в методические указания, утвержденные постановлением правительства РФ № 1504.

По их задумке, камеры должны работать непрерывно и охватывать места, где животные поступают в приют и передаются новым владельцам, проходят карантин, содержатся, кормятся и выгуливаются. Также видеозаписью предлагается охватить другие зоны, в которых могут совершаться действия, влияющие на жизнь и здоровье животных.

Отдельные правила депутаты предлагают установить для хранения видеозаписей. В частности, необходимо определить срок их сохранности и порядок защиты содержащихся в них персональных данных.

При этом камеры, по мнению авторов обращения, не должны снимать помещения, не связанные непосредственно с содержанием животных. Получать записи предлагается по запросу уполномоченным органам государственного контроля, прокуратуре и правоохранительным структурам.

Авторы инициативы считают, что видеонаблюдение поможет быстрее разбирать жалобы на ненадлежащее обращение с животными и усилит контроль за работой приютов. Кроме того, камеры, по их мнению, могут предотвратить случаи жестокого обращения и недобросовестного исполнения государственных и муниципальных контрактов. Еще одной целью инициативы депутаты назвали повышение прозрачности расходования бюджетных средств.

С 1 сентября в России начался новый этап обязательного учета сельхозживотных. Владельцы ЛПХ с более чем 10 головами домашней птицы должны поставить их на учет. Данное требование стало поводом для появления в Сети шуточных видео с курицами и петухами в МФЦ.

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству стоило бы скорректировать или отменить некоторые положения постановления. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку реализации требований.