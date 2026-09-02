Посол РФ Нечаев: недружественные шаги Берлина в отношении Москвы вызывают возмущение

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Недружественные шаги Берлина в отношении Москвы вызывают возмущение, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, 1 сентября Германия закрыла крупнейшее российское генконсульство в Бонне, а также Центр гуманизма и культуры Русского дома на Фридрихсштрассе в Берлине.

Закрывая генконсульство, власти ФРГ не дали возможности организовать на его площадке участок на выборах в Госдуму. Учреждение будет закрыто к 18 сентября. До этого времени сотрудники генконсульства должны будут покинуть Германию.

"Что касается Российского дома науки и культуры... сотрудники, которые там работают, представляют Дом, Россотрудничество, должны покинуть страну в семидневный срок", – подчеркнул Нечаев.

Посол отметил, что такие действия вызывают не только настороженность, но и возмущение, поскольку Россия не заслужила подобного подхода. Он также добавил, что у Германии нет свидетельств, вещественных доказательств и аргументации в причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. В связи с этим обвинение вызывает "по меньшей мере недоумение".

В начале августа в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Из-за этого аэропорт временно приостановил полеты. Позднее полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил повторение подобных акций. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что расследование инцидента завершается, а власти прорабатывают ответные меры.

Посол РФ в Бельгии Денис Гончар, в свою очередь, назвал инцидент "грязной провокацией" в интересах Киева и европейской "партии войны". По его мнению, организаторы провокации стремятся втянуть НАТО и Евросоюз в прямое столкновение с Россией.