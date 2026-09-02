Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 16:51

Политика
Главная / Новости /

Посол РФ Нечаев: недружественные шаги Берлина в отношении Москвы вызывают возмущение

Посол РФ заявил, что недружественные шаги Берлина в отношении Москвы вызывают возмущение

Фото: depositphotos/sezerozger

Недружественные шаги Берлина в отношении Москвы вызывают возмущение, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, 1 сентября Германия закрыла крупнейшее российское генконсульство в Бонне, а также Центр гуманизма и культуры Русского дома на Фридрихсштрассе в Берлине.

Закрывая генконсульство, власти ФРГ не дали возможности организовать на его площадке участок на выборах в Госдуму. Учреждение будет закрыто к 18 сентября. До этого времени сотрудники генконсульства должны будут покинуть Германию.

"Что касается Российского дома науки и культуры... сотрудники, которые там работают, представляют Дом, Россотрудничество, должны покинуть страну в семидневный срок", – подчеркнул Нечаев.

Посол отметил, что такие действия вызывают не только настороженность, но и возмущение, поскольку Россия не заслужила подобного подхода. Он также добавил, что у Германии нет свидетельств, вещественных доказательств и аргументации в причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. В связи с этим обвинение вызывает "по меньшей мере недоумение".

В начале августа в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Из-за этого аэропорт временно приостановил полеты. Позднее полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил повторение подобных акций. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что расследование инцидента завершается, а власти прорабатывают ответные меры.

Посол РФ в Бельгии Денис Гончар, в свою очередь, назвал инцидент "грязной провокацией" в интересах Киева и европейской "партии войны". По его мнению, организаторы провокации стремятся втянуть НАТО и Евросоюз в прямое столкновение с Россией.

Читайте также


политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика