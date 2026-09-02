Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 17:12

Общество

Автор книги "Богатый папа, бедный папа" задолжал около 1,2 млрд долларов

Фото: legion-media.com/Alamy/Hamdi Bendali

Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки имеет около 1,2 миллиарда долларов долгов, связанных с инвестициями в недвижимость, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The New York Post.

Кийосаки в подкасте Get Rich Education заявил, что у него "миллиарды долгов". Его бывшая жена и деловой партнер Ким Кийосаки разъяснила Vanity Fair, что названную цифру нельзя трактовать как личный долг. Как она пояснила, большая доля долговых обязательств относится к общему портфелю примерно из 1,5 тысячи квартир.

Издание отмечает, что Кийосаки использует заемные средства для покупки приносящей доход недвижимости, а затем берет новые кредиты под выросшую стоимость активов. Такой подход позволяет ему получать средства от займов без уплаты налога на доход.

Исходя из его заявления о доходе порядка 3 миллионов долларов в год, личный вклад Кийосаки в общий долг оценивается в интервале 30–60 миллионов долларов. Сам Кийосаки также говорил, что его стратегия не универсальна и требует знания основ управления долговыми обязательствами.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года богатство российских миллиардеров в совокупности потеряло 19,77 миллиарда долларов (около 1,7 триллиона рублей). Самый значительный спад показал Михаил Прохоров: его состояние снизилось на 6,45 миллиарда долларов (557 миллиардов рублей), достигнув текущей отметки в 10,1 миллиарда долларов (872 миллиарда рублей).

Читайте также


обществоза рубежом

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика