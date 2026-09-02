Автор книги "Богатый папа, бедный папа" задолжал около 1,2 млрд долларов

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Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки имеет около 1,2 миллиарда долларов долгов, связанных с инвестициями в недвижимость, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The New York Post.

Кийосаки в подкасте Get Rich Education заявил, что у него "миллиарды долгов". Его бывшая жена и деловой партнер Ким Кийосаки разъяснила Vanity Fair, что названную цифру нельзя трактовать как личный долг. Как она пояснила, большая доля долговых обязательств относится к общему портфелю примерно из 1,5 тысячи квартир.

Издание отмечает, что Кийосаки использует заемные средства для покупки приносящей доход недвижимости, а затем берет новые кредиты под выросшую стоимость активов. Такой подход позволяет ему получать средства от займов без уплаты налога на доход.

Исходя из его заявления о доходе порядка 3 миллионов долларов в год, личный вклад Кийосаки в общий долг оценивается в интервале 30–60 миллионов долларов. Сам Кийосаки также говорил, что его стратегия не универсальна и требует знания основ управления долговыми обязательствами.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года богатство российских миллиардеров в совокупности потеряло 19,77 миллиарда долларов (около 1,7 триллиона рублей). Самый значительный спад показал Михаил Прохоров: его состояние снизилось на 6,45 миллиарда долларов (557 миллиардов рублей), достигнув текущей отметки в 10,1 миллиарда долларов (872 миллиарда рублей).

