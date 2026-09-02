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02 сентября, 16:48

Культура

В "Мосбилете" рассказали о новой постановке театра "Уголок дедушки Дурова"

Фото: театр "Уголок дедушки Дурова"

В театре "Уголок дедушки Дурова" состоялась премьера спектакля "Сказка рыбки золотой" по мотивам произведения Александра Пушкина, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В спектакле задействованы свыше десяти видов животных, и для некоторых из них это дебют на большой сцене. Сюжетная линия выстроена таким образом, что каждое новое желание Старухи воплощается в появлении зверей: представление начинается с собак, затем на сцене появляются гуси, хорек, черный ворон, карликовые козы камерунской породы, енот-полоскун по кличке Ося, кошки различных пород, кокер-спаниели, попугаи ара, дикобразы и лисицы.

Как рассказала пресс-атташе театра Даяна Алиева, для барсуков – сестер Киры и Кары – эта премьера стала дебютом. Они репетировали почти год и впервые вышли на сцену перед живым зрителем. При подготовке номеров дрессировщики учли природную особенность барсуков крутить предметы, поэтому в декорациях появились специальные вращающиеся элементы.

В свою очередь, дрессировщица Екатерина Колкова поделилась, что подход к каждому виду животных разный. Собаки готовы на многое ради похвалы хозяина, кошки своенравны и выполняют трюки, только если им интересно, а хорьков невозможно заставить – только через игру.

В качестве примера она рассказала, как на репетиции козленок вместо того, чтобы пройти по бочке, начал катить ее вместе с партнером. Это выглядело эффектнее первоначального замысла, поэтому оставили именно так. По словам дрессировщицы, главное – не принуждать животное, а быть внимательным и заслужить доверие.

Актер Владимир Сомов, исполняющий роль Старика, отметил, что русские сказки учат доброте и вниманию к близким.

"Сегодняшние дети привыкли к смартфонам, так что увидеть вживую сказку с участием зверей – это вдвойне интересно", – подчеркнул он.

Театр "Уголок дедушки Дурова" открыл Владимир Дуров 8 января 1912 года. Его подход к работе с животными, в основе которого – терпение и поощрение без применения наказаний – применяется и сейчас. В холле театра есть фотозоны и стенд, где представлен полный состав труппы – и артисты-люди, и артисты-животные.

Приобрести билет в театр можно с помощью сервиса "Мосбилет".

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