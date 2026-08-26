Москвичей пригласили на выставки, посвященные городскому пейзажу

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В конце августа в трех галереях объединения "Выставочные залы Москвы" откроются выставки, посвященные городскому пейзажу, книжной графике и академической живописи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В галерее "Богородское" с 27 августа по 20 сентября будет работать персональная экспозиция члена Союза художников России Сергея Филитова "Прогулка по набережной". Туда войдут более 30 живописных работ, посвященных столичным набережным, а также архивные и современные фотографии, рассказывающие об истории береговой линии города.

Живопись Филитова продолжает традиции классического городского пейзажа, сочетая умиротворение и романтику. Художник часто работает на пленэре, создавая картины за один выход (техника алла прима), и находится в постоянном поиске редких цветовых решений.

Выставка предлагает посетителям особую форму прогулки по набережным – через призму актуального искусства, архивных и современных фотографий, дополненных исторической справкой. Основная идея – обратить внимание на преображение набережной, отражающее исторический опыт Москвы, и увидеть знакомые маршруты как пространство, где инженерная история встречается с водной стихией.

С 27 августа по 11 октября в галерее "На Шаболовке" будет работать выставка "Алиса Порет. Страна чудес". Она посвящена творчеству советской художницы, графика и иллюстратора Алисы Порет, которая была одной из ярких учениц Павла Филонова и Кузьмы Петрова-Водкина.

Важной частью ее творчества стали иллюстрации к детским книгам. Начав с работы в издательстве Academia, с 1928 года она сотрудничала с Ленинградским отделением Детского государственного издательства, где раскрылся ее художественный язык. Переосмыслив авангардные методы учителей, Порет создавала параллельные визуальные истории к текстам, рождая сказочную вселенную.

Особое внимание на выставке уделено работам, где проявилась ее изобретательность как книжного иллюстратора. Также важна грань творчества, связанная с миром абсурда и игры, сложившаяся под влиянием обэриутов, с которыми она работала в журналах "Чиж" и "Еж", особенно Даниила Хармса. Памяти поэта посвящены иллюстрации к книге "Загадочные картинки" и предисловие к ней.

После войны Порет переехала в Москву, продолжила сотрудничать с детскими издательствами и проиллюстрировала первое русское издание книги о Винни-Пухе Алана Милна.

С 28 августа по 20 сентября в галерее "Тушино" пройдет выставка выпускников факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного академического художественного института имени Сурикова и их преподавателя Николая Дубовика.

Экспозиция "От натюрморта к пейзажу и портрету" объединит произведения в разных направлениях: от академического реализма до импрессионизма и неопримитивизма. Выпускники, изучив основы академического рисунка, экспериментируют со стилями, исследуют красоту природы, психологию портрета, жанровые сцены, философские размышления, а также затрагивают тему патриотизма и героизма.

Работы объединяют выверенная композиция, пластичность форм и выразительный цвет. Идея выставки – показать, как один жанр переходит в другой, создавая целостную картину.

Купить билеты на выставки можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Вместе с тем москвичи и туристы могут посетить отреставрированный павильон "Грот" в усадьбе Кусково. Его построил граф Петр Шереметев в 1761 году по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова. Павильон "Грот" является единственным в стране гротом с ракушечной отделкой.