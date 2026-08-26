Фестиваль для владельцев домашних животных пройдет в Перовском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Перовском парке 29 августа пройдет фестиваль "Летний Хвостфест", который будет посвящен домашним животным. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

В программе фестиваля предусмотрены бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, лекции о правильном обращении с питомцами и возможность оказать помощь подопечным городских приютов. Например, советник президента Российской кинологической федерации Евгений Купляускас выступит с лекцией о жизни собак в городских условиях и принципах ответственного содержания. Доцент Тимирязевской академии Марианна Гладких поделится основными правилами воспитания животных.

К образовательной части фестиваля также присоединятся специалисты из Университета современной кинологии, ветеринарных клиник "Белый клык", компании "Доктор Море" и кафедры кормления животных Тимирязевской академии. Зоопсихолог и кинолог Дарья Акулова расскажет, как лучше понять собаку и сделать совместное проживание более гармоничным, а доцент кафедры кормления животных Анжелика Ксенофонтова разберет особенности поведения кошек и собак.

На фестивале будут работать две лекционные площадки – на открытом воздухе и в застекленном павильоне. Посетители смогут получить консультации о здоровье и правильном кормлении питомцев, а также пообщаться с профессиональными кинологами, этологами и канистерапевтами. Заводчики РКФ расскажут, где приобрести щенка.

Владельцы собак вместе со своими питомцами также смогут принять участие в веселых стартах, которые проведет комик и блогер Ольга Парфенюк.

С 11:00 до 13:00 собаки пройдут полосу из снарядов аджилити на время. 15 четвероногих атлетов, показавших лучший результат, примут участие в следующем этапе. С 13:00 до 14:30 животным предстоит преодолеть еще одну полосу препятствий. Жюри будет учитывать не только время, но и качество выполнения заданий.

С 15:00 до 16:00 владельцы собак ответят на вопросы кинологической викторины, а с 16:00 до 16:30 пять финалистов представят заранее подготовленные номера с трюками и командами. Награждение победителей пройдет с 16:30 до 17:00.

Гости смогут увидеть показательные выступления кинологов, посетить мастер-классы для детей, а также бесплатно зарегистрировать и чипировать своих питомцев.

На ярмарке российские производители представят корма, поводки, лежанки, игрушки и вещи ручной работы. Владельцы смогут бесплатно зарегистрировать питомцев в базе "Энимал-айди" и цифровом сервисе "Все звери", а также провести чипирование.

Показательные выступления проведут две школы служебного собаководства. Гладких вместе с голландской овчаркой Зорро продемонстрирует тренировочные упражнения. Также выступят представители подразделения служебного собаководства одного из ведомств силовых структур.

Для детей подготовят образовательную и творческую программу. Участники мастер-класса "Школы доктора ВИКа" узнают об уходе за домашними животными и освоят практические ветеринарные навыки. Спортсмены Федерации регби России проведут занятие о здоровом образе жизни. В арт-зоне можно будет нарисовать своего питомца, изготовить поделку в технике макраме и тематический брелок. Площадку можно посетить без предварительной записи.

Для собак обустроят питьевую зону, место для выгула и груминга. Также организуют зону функциональной разгрузки, где разместят объекты из природных материалов, нюхательные коврики с лакомствами и развивающие игрушки. Для животных проведут занятия с тренером по ноузворку – направлению, в котором собак обучают искать определенные запахи.

В благотворительной зоне можно будет посетить площадки девяти участников. В их числе – муниципальные приюты "Малинки" и "Дубовая роща", сеть приютов для собак "Поводог" (проект фонда "Вольное дело"), центры поддержки по породам собак – "Хаски хелп", "Алабай хелп", "Команда помощи белым швейцарским овчаркам", фонд помощи французским бульдогам, а также фонд помощи кошкам и благотворительный фонд "Шаг в счастливую жизнь".

Посетить фестиваль можно с 11:00 до 20:00. Он пройдет по адресу улица Лазо, дом 7, строение 6. Вход свободный.

Между тем с 27 по 30 августа летний клуб "Москва" на Тверском бульваре станет площадкой фестиваля "Моспитомец x Четвероногий друг". Центральным событием станет выставка-пристройство, в которой примут участие около 250 собак и кошек из столичных приютов и благотворительных организаций.

Познакомиться с животными можно ежедневно с 12:00 до 18:00 в ротондах Тверского бульвара. Состав питомцев будет обновляться каждый день. Все животные здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом.