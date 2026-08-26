Участники проекта "Якиманка с вами!" совершили около 100 гумпоездок в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы

Участники проекта "Якиманка с вами!" совершили около 100 гуманитарных поездок в зону спецоперации, на приграничные и новые территории России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Военнослужащим доставляют авто- и мототехнику, средства связи, защитную амуницию и другие необходимые предметы. Активисты помогают военным с 2022 года. На базе штаба проекта налажено изготовление маскировочных сетей и другой востребованной продукции.

Движение "Якиманка с вами!" создали неравнодушные жители и общественные советники ЦАО в 2020 году. На начальном этапе в него входило около 10 человек. В данный момент в нем более 2 тысяч участников – помимо активистов района Якиманка, это муниципальные депутаты, члены совета ветеранов, педагогические коллективы и учащиеся школ, а также прихожане храма Живоначальной Троицы на Шаболовке.

По словам Андрея Прокопенкова, который выступил одним из создателей и координатором данного проекта, изначально его участники сосредоточились на поддержке тех, кто в условиях пандемии нуждался в помощи больше всего, прежде всего – пожилых людей. Начиная с 2022 года активисты расширили круг оказываемой помощи, включив в него участников СВО и жителей приграничных районов, а также новых территорий.

Постепенно география поездок расширялась. В нее добавились Херсонская, Запорожская и Курская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Активисты отправляют грузы 1–2 раза в месяц. В посылках – предметы первой необходимости: продукты питания, строительные материалы, инструменты, маскировочные сети, каски, бронежилеты, рации, автомобили, средства радиоэлектронной борьбы. Для жителей приграничных и новых территорий москвичи отправляют одежду, мебель, игрушки и канцелярию.

Присоединиться к проекту может каждый желающий. Штаб волонтеров находится в помещении совета депутатов района Якиманка по адресу Люсиновская улица, дом 27, строение 2. Сюда же можно принести гуманитарную помощь.

В свою очередь, активисты проекта "МНОГОпомощь – семья помогает семье!" из Алтуфьевского района отправили в зону СВО свыше 20 тонн гумпомощи. Грузы направили воинским подразделениям, а также жителям и воспитанникам детских домов в новых регионах. Людям передали товары первой необходимости, канцелярию, одежду, технику и стройматериалы.