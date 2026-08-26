Лантратова сообщила, что Россия и Украина готовят новый крупный обмен пленными

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Россия и Украина согласовывают списки для нового крупного обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки", – сказала Лантратова, которую цитирует ТАСС.

Предыдущий крупный обмен пленными произошел 19 августа – тогда РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 103 российских военнослужащих. Взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ.

Бойцов РФ удалось вернуть домой при посредничестве ОАЭ. Среди возвращенных был 31 раненый. Также в рамках обмена из плена освободили многодетных отцов.