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25 августа, 23:35

Происшествия

Глава ЛДПР Слуцкий рассказал подробности ДТП с мотоциклом в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о подробностях ДТП с мотоциклистом, которое произошло в центре Москвы. Депутат уточнил, что в результате аварии никто не госпитализирован.

По словам Слуцкого, мотоциклом управлял молодой человек, который на скорости влетел в его автомобиль. Уточняется, что на мотоцикле был один человек.

"Ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался. Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что", – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на Новом Арбате, когда кортеж из двух автомобилей Aurus с мигалками поворачивал налево со встречной полосы. В какой-то момент в один из автомобилей врезался мотоциклист.

По информации СМИ, речь идет об Aurus Senat с госномером АМР, который числился за основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. В настоящее время машина принадлежит руководству партии. Более точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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