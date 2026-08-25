Odatv: прокуратура Турции начала расследование после сообщения "Эрдоган умер"

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Прокуратура турецкого города Айдын начала расследование по факту публикации на странице газеты Denge в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) сообщения под заголовком "Эрдоган умер". Об этом сообщил портал Odatv.

Согласно его данным, выданы ордера на арест редактора издания, руководителя его офиса и автора материала. Сообщение было размещено 25 августа, имя умершего человека в нем не уточнялось. Позднее на сайте газеты появилась информация, что речь идет о кончине женщины Гюльшен Эрдоган.

Надзорное ведомство сочло изначальную публикацию введением в заблуждение общественности и на основе статьи 217 турецкого Уголовного кодекса возбудило расследование. Статья предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Ранее в Москве арестовали журналиста и исполнительного редактора "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных. В апреле в редакции прошли обыски.

Уточнялось, что газету проверяли на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

В июне Ролдугину изменили меру пресечения. Его перевели из СИЗО под домашний арест.