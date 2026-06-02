Журналиста "Новой газеты" Ролдугина перевели под домашний арест

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Журналист и исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила в комментарии РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения", – уточнили в пресс-службе.

В апреле в редакции "Новой газеты" прошли обыски. Издание проверяли на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

В тот же день правоохранители задержали Ролдугина. По его словам, у него забрали загранпаспорт. Он проходит по открытому еще 10 марта делу о незаконном использовании персональных данных.

Журналист свою вину не признал. Позже состоялся суд, в результате которого Ралдугина арестовали.