Москвичи предложили назвать Проектируемый проезд № 3880 в честь госдеятеля Андрюшина

Фото: Полина Логачева

Жители района Москворечье-Сабурово на юге Москвы предложили переименовать Проектируемый проезд № 3880 в честь советского хозяйственного и государственного деятеля Александра Андрюшина. Встреча инициативной группы, в которой участвовала депутат Госдумы Светлана Разворотнева, прошла в рамках проекта "Улицы Москвы: от номера к имени".

"Проект "Улицы Москвы: от номера к имени" помогает городу сохранять память о выдающихся людях. Новая инициатива проекта – назвать безымянный проезд в Москворечье-Сабурово в честь Александра Андрюшина, чья трудовая биография связана с московской промышленностью", – отметила депутат.

Она обратила внимание, что главный подвиг Андрюшина был совершен в годы Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года, в разгар битвы за Москву, он возглавил Московский комбинат твердых сплавов. Под его руководством предприятие в кратчайшие сроки наладило выпуск бронебойных снарядов, которые уничтожали вражескую бронетехнику в сражениях под Москвой, Сталинградом и на других фронтах. За труд Андрюшин был награжден орденом Ленина, медалями "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

С 1947 по 1988 год Андрюшин руководил Московским заводом полиметаллов. Его усилиями предприятие стало передовым высокотехнологичным производством. Под его началом восстановили выпуск редкоземельных металлов, солей и оксидов, прерванный войной, наладили производство циркония и гафния – важных для ядерной энергетики металлов.

Также были разработаны сверхмощные постоянные магниты и красный люминофор, который использовался для всех отечественных цветных телевизоров. В 1960–1970-е годы здесь производили компоненты для атомоходов "Ленин" и "Арктика".

С именем Андрюшина связано и развитие самого района Москворечье-Сабурово. С 1948-го началось капитальное строительство жилья, в тот год возвели два дома. Через несколько лет был построен целый жилой комплекс. В 1956 году для детей работников открыли школу на 880 учеников.

Помимо имени Андрюшина, на встрече прозвучали еще два предложения. Первое – "Культурный проезд" – в честь культурного центра "Москворечье". Учреждение, в прошлом дворец культуры и техники, открыли при заводе в 1970 году. На протяжении десятилетий оно остается одной из значимых общественных и культурных площадок района.

Второй вариант – "Студенческий проезд" – связан с расположенным неподалеку Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", который готовит специалистов для атомной отрасли.

Ранее сообщалось, что больше 130 тысяч жителей Москвы проголосовали за то, чтобы переименовать Проектируемый проезд № 5108 в улицу Героев-железнодорожников. Идея назвать проезд именно так прозвучала на съезде Молодежного штаба в начале июня.

