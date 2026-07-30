Адвокат Добровинский призвал трижды подумать перед денежными переводами в Telegram

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Дальнейшая деятельность мессенджера Telegram после включения его основателя Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в список террористов будет зависеть от решений самого бизнесмена, заявил адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой "Известия".

Он предупредил, что теперь пользователям Telegram следует проявлять особую осторожность при проведении денежных переводов внутри мессенджера. При этом читать новостные каналы и писать комментарии не запрещается.

"Относительно переводов денег – сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте еще три раза", – подчеркнул адвокат.

При этом, как сообщил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков, россиянам по-прежнему разрешено устанавливать приложение, входить в аккаунт, переписываться, читать каналы, совершать звонки и вести собственный канал.

Он указал на то, что использование сервиса, который принадлежит человеку из перечня, не делает пользователя участником экстремистской или террористической деятельности.

Зыков добавил, что удалять Telegram, выходить из каналов или отказываться от уже оплаченного Premium не стоит. Однако обычная ответственность за незаконный контент, призывы, сборы денег и запрещенные публикации сохраняется. Тем не менее отдельного решения о признании мессенджера запрещенной организацией в настоящий момент не опубликовано.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму, а работу мессенджера в России начали замедлять, поскольку требования законодательства были проигнорированы.

29 июля ФСБ сообщила о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявили обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. 30 июля основатель мессенджера был внесен в перечень террористов и экстремистов.

