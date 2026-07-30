Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/AP Photo/Tatan Syuflana (Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы данных ведомства.

"Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград", – говорится в сообщении.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. Тогда же в России стали замедлять работу Telegram в связи с игнорированием мессенджером требований законодательства.

29 июля ФСБ сообщила о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему было предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

По информации следствия, украинские спецслужбы использовали один из популярных сервисов для знакомств в Telegram в целях вербовки граждан России. Представители Киева под угрозами склоняли россиян к совершению диверсий и терактов, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

В Госдуме допустили, что Telegram в дальнейшем также могут признать террористическим ресурсом. Согласно статистике МВД, только с начала 2026 года он использовался в более чем 24 тысячах случаев дистанционных хищений.

Руководство Telegram призывали сесть за стол переговоров. Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа подчеркивал, что Дуров имеет большой опыт взаимодействия с представителями разных государств, а также понимает, что деятельность международной компании неизбежно связана с учетом интересов стран, где она работает.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти продолжают контакты с Telegram для восстановления доступа к нему. Однако, по его словам, активных действий со стороны платформы не наблюдалось.