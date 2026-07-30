В Австралии подали в суд на Telegram из-за террористического контента

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Австралийские власти начали судебное разбирательство против мессенджера Telegram. Причиной стало то, что платформа не удалила материалы террористического характера. Об этом сообщает портал nine.com.au.

Иск подан в федеральный суд Австралии. В заявлении говорится, что Telegram "не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) и видео с обезглавливанием".

Власти настаивают на том, что мессенджер нарушил австралийское законодательство, не приняв мер по блокировке опасного контента. Дальнейшие детали разбирательства пока не раскрываются.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о запуске процесса объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

Основанием для претензий стало то, что платформа не пресекает работу каналов и ботов, через которые координируются теракты и мошеннические схемы. В Госдуме допустили, что мессенджер могут признать террористическим ресурсом.

Согласно статистике МВД, только с начала 2026 года Telegram использовался в более чем 24 тысячах случаев дистанционных хищений, а также при нелегальном обороте наркотиков и оружия.