Tasnim: взрывы прозвучали в нескольких городах Ирана

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Множество взрывов прогремело сразу в нескольких городах и провинциях Ирана в ночь на 30 июля на фоне возобновления обстрелов США. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В частности, три взрыва прогремели на острове Кешм. По информации журналистов, один из снарядов попал по жилому дому, под завалами находятся два человека.

Еще два мощных взрыва произошли на острове Киш. Предварительно, ущерба городским и жилым объектам не выявлено.

Также звуки взрывов были слышны в городах Бушер, Абадан и Казерун. Информация о количестве пострадавших и другие подробности случившегося пока не приводятся.

Американские войска начали проводить новую серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты готовят новые мощные удары по Ирану, однако одновременно с этим выясняют возможность достижения договоренности с Тегераном.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. США и Израиль ударили по иранским объектам. Исламская Республика ответила симметрично.

После этого весной стороны смогли достигнуть договоренностей. Иран и Соединенные Штаты в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились. Государства позже заявили, что больше не будут соблюдать соглашение.

