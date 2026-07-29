Суд приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области

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Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений, сообщает РИА Новости.

Суд также назначил Зайнуллину штраф почти 500 миллионов рублей, Базарову – ровно 500 миллионов. Кроме того, им на 10 лет запрещено занимать должности на госслужбе.

Всего на скамье подсудимых находились 10 фигурантов. Среди них – бывший начальник ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" (УКС) Алексей Сошников. Он получил 20 лет колонии со штрафом в 500 миллионов рублей.

Фигурантам в зависимости от роли предъявили обвинение в присвоении или растрате, взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как следует из судебных материалов, в результате их действий бюджету причинен ущерб свыше 1,7 миллиарда рублей, а технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.

Согласно представленным материалам, должностные лица правительства Белгородской области и подконтрольные им учреждения извлекали материальную выгоду за счет незаконных действий: финансирование закупок и производства тетраэдров осуществлялось через привлеченных юридических лиц.

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