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27 июля, 15:27

Политика

Суд конфисковал активы экс-партнера бывшего замглавы МО РФ Иванова на 1,4 млрд рублей

Фото: depositphotos/andreyuu

Симоновский районный суд Москвы конфисковал имущество предпринимателя Сергея Бородина, бывшего делового партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова, на сумму почти 1,4 миллиарда рублей в рамках коррупционного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме миллиард 372 миллиона рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета", – огласила решение судья.

Бородина приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Это дело выделили в отдельное производство. Бизнесмен заключил сделку со следствием и полностью признал вину. Вместе с Ивановым его обвиняли в получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

Бывшего заместителя министра обороны задержали в конце апреля 2024 года, а затем арестовали. В том же году арестовали и Бородина.

По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Его во время расследования уволили с должности по причине утраты доверия.

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