Захарова анонсировала ответные меры на 21-й пакет санкций ЕС

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

23 июля глава евродипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании 21-го пакета санкций против России. Она назвала его самым объемным за последние 4 года.

Рестрикции ввели в тот же день, они затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Более того, под ограничения подпали 14 криптоплатформ из других государств.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал санкции Запада рекордными не только по количеству, но и по их бесполезности и ущербу для стран, которые их вводят. По его словам, западные государства ждут раскола в российском обществе, однако народ России "сломить невозможно".

