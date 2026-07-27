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27 июля, 12:47

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Euractiv: Евросоюз исключил из санкций мех соболя из России

Евросоюз исключил из санкций мех соболя из России

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники портала Euractiv.

Ограничения, введенные в апреле 2026 года, отменили по просьбе Италии и Греции. Эти страны остаются крупнейшими покупателями российского меха в Евросоюзе.

В Еврокомиссии пояснили, что решение связано с доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Европейские производители практически не имеют альтернативных поставщиков, а российский мех традиционно используется модными домами для изготовления дорогостоящих изделий.

СМИ также отметили, что представители меховой отрасли Европы выступали против ограничений. По их мнению, санкции уже затруднили экспорт меховой продукции.

23 июля глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании нового, 21-го пакета санкций. Она назвала его самым масштабным за последние 4 года.

Документ затронул 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Более того, под санкции подпали 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.

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Сюжет: Санкции
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