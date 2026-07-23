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23 июля, 13:00

Политика

Каллас назвала новый пакет санкций против РФ крупнейшим за последние 4 года

Фото: Getty Images/Anadolu/Denis Zuberi

Новый, 21-й по счету пакет ограничительных мер в отношении России станет самым масштабным за последние 4 года. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас.

"Мы согласовали 21-й пакет санкций против России", – написала она и указала, что ограничительные меры направлены против финансовой системы, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

В санкционный перечень включены 218 позиций. Под ограничения подпадут сотни банков и операторов криптобирж, свыше 40 судов так называемого "теневого флота", а также более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, включая ключевых участников производства российских дальних БПЛА. Также санкции коснутся нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в России и Белоруссии.

Каллас отметила, что Евросоюз продолжает работу над дальнейшими санкционными мерами в отношении Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций предложил ограничить трансграничные транзакции с 32 российскими банками, а также с нефтяными торговыми платформами. ЕС на год заморозит механизм корректировки так называемого потолка цен на российскую нефть и впервые введет ограничения против судов, оказывающих помощь "теневому флоту".

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Сюжет: Санкции
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