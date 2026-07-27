Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Румынии

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Москва даст ответ на решение румынской стороны выслать одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте, заявили РИА Новости в МИД РФ.

Поводом для обострения стала ситуация с дроном – по словам президента Румынии Никушора Дана, истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны 26 июля. При этом не было предоставлено доказательств того, что аппарат мог принадлежать России.

В местный МИД был вызван посол России в Бухаресте Владимир Липаев. Позже стало известно, что Румыния высылает одного из сотрудников посольства.

"Российская сторона даст соответствующий ответ", – указали в министерстве.

В конце мая в городе Галац в многоквартирный дом влетел беспилотник, после чего в здании вспыхнул пожар. Два человека получили ранения. Румыния обвинила в случившемся Россию, не предоставив при этом доказательств, а глава румынского МИД назвала случившееся "серьезной и безответственной эскалацией", пообещав принять меры.

Владимир Путин же допустил, что упасть мог украинский дрон. Он напомнил, что, когда украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция на такие инциденты всегда была о том, что это "русские бьют".

