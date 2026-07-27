Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 19:46

Политика

Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Румынии

Фото: depositphotos/Imagesto

Москва даст ответ на решение румынской стороны выслать одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте, заявили РИА Новости в МИД РФ.

Поводом для обострения стала ситуация с дроном – по словам президента Румынии Никушора Дана, истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны 26 июля. При этом не было предоставлено доказательств того, что аппарат мог принадлежать России.

В местный МИД был вызван посол России в Бухаресте Владимир Липаев. Позже стало известно, что Румыния высылает одного из сотрудников посольства.

"Российская сторона даст соответствующий ответ", – указали в министерстве.

В конце мая в городе Галац в многоквартирный дом влетел беспилотник, после чего в здании вспыхнул пожар. Два человека получили ранения. Румыния обвинила в случившемся Россию, не предоставив при этом доказательств, а глава румынского МИД назвала случившееся "серьезной и безответственной эскалацией", пообещав принять меры.

Владимир Путин же допустил, что упасть мог украинский дрон. Он напомнил, что, когда украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция на такие инциденты всегда была о том, что это "русские бьют".

Читайте также


политика

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика