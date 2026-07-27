ДТП произошло на 88-м км МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Автоавария произошла на внешней стороне 88-го километра МКАД в районе Бибирева. Движение в районе ДТП затруднено на 4 километра, сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время на месте происшествия, в районе съезда 87, работают специалисты оперативных служб. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

В транспортном ведомстве предупредили, что в связи с возникшим из-за ДТП затором водителям стоит искать пути объезда.

Ранее сообщалось о массовой аварии в столичном регионе. Восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе. Из-за случившегося движение было также затруднено.

