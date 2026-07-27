Захарова: Россия готова обсуждать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть", – передает ее слова RT.

Она подчеркнула, что Москва настроена на дипломатическое урегулирование с учетом анкориджских договоренностей.

Ранее Владимир Путин указал на то, что Россия не только сделает все для победы, но и добьется своих целей. Он добавил, что российские военные борются в зоне СВО за свою Родину, а все граждане страны их поддерживают.

