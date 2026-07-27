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Россия добьется своих целей в спецоперации на Украине и сделает все для победы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы в Кремле.

Президент подчеркнул, что российские военнослужащие борются в зоне СВО за свою Родину. Их, добавил он, поддерживают все граждане страны.

Ранее Путин заявил, что рано или поздно Украина потеряет западные земли, которые получила от генсека СССР Иосифа Сталина. Речь идет о территориях, принадлежавших до этого Польше и Венгрии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия была готова принять предложенный США вариант урегулирования кризиса, но Украина была с ним не согласна. По его мнению, это произошло из-за подстрекательств со стороны Евросоюза.

