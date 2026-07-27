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27 июля, 17:05

Происшествия

Москвич на похоронах отчима на Сахалине украл часы и кольца на 10 млн руб

Фото: mvdmedia.ru/пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Сотрудники полиции на Сахалине раскрыли хищение дорогостоящих наручных часов и ювелирных изделий на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД России.

Все началось с того, что в Анивский отдел полиции обратилась 25-летняя девушка. Она заявила, что неизвестный похитил из сейфа в частном доме хронометр стоимостью 8 миллионов рублей и два кольца с бриллиантами общей стоимостью 2 миллиона рублей.

Полицейские восстановили картину происшествия и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Москвы. Как выяснилось, мужчина приходится пасынком покойному отцу заявительницы, которая унаследовала его имущество.

Мужчина прилетел на Сахалин на похороны родственника и остановился у бабушки. В состоянии алкогольного опьянения он залез в дом отчима, ввел известный ему цифровой пароль от одного сейфа и забрал содержимое. Второй сейф, где, предположительно, находились деньги, вскрыть ему не удалось. После этого злоумышленник улетел в Москву.

Тем не менее у него не вышло скрыться от следствия: он самостоятельно обратился в полицию с повинной и вернул похищенное имущество. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 30-летнего неработающего жителя Кронштадта, который с помощью лопаты взломал пять платежных терминалов на автомойке самообслуживания. Он похитил 15 тысяч рублей. В отношении него составлен административный протокол по статье "Мелкое хищение", решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

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